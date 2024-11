Presidente da FPE defende 'reação política' se europeias embargarem produtos

Brasília, 26 - O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA), criticou a iniciativa do Carrefour, da França, de não comprar carnes produzidas no Brasil. O parlamentar disse que decisões desse tipo devem gerar reação política do País.O deputado mencionou um projeto, já em tramitação na Câmara, que permite a "reciprocidade do tratamento." "Se o Carrefour vai fazer retaliação a qualquer produto nacional, nós podemos fazer retaliação a qualquer produto vendido pelo Carrefour", disse Passarinho, em um almoço da FPE."A gente espera que isso não seja o início de uma avalanche de outras empresas, principalmente europeias, com empresas, principalmente, do Brasil", acrescentou o deputado. Ele disse que a FPE pode divulgar uma nota sobre o tema ainda nesta terça-feira.Nesta terça, o CEO do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, pediu desculpas ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pela "confusão" causada quando o executivo comunicou que se comprometeria a não comercializar carnes provenientes do Mercosul na França.