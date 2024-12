Médicos mortos por engano no Rio: polícia e MP fazem operação para prender suspeitos

Foram denunciados Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como líder da organização criminosa no Complexo da Penha; seu braço direito, Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e os ex-milicianos que migraram para o Comando Vermelho: Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Francisco Glauber Costa de Oliveira, o GL, atualmente preso.

Motivação do crime

De acordo com a denúncia do Gaeco/MP-RJ, os criminosos teriam confundido um dos médicos com o miliciano Taillon Barbosa, uma das lideranças na milícia da comunidade Rio das Pedras. Segundo os promotores de Justiça, a motivação do crime seria a expansão do domínio da facção criminosa do Complexo da Penha para região da Grande Jacarepaguá. Almeida e Barbosa possuem fisionomia similar.

"Os promotores destacaram que a tentativa de assassinar o miliciano Taillon Barbosa era considerada um passo estratégico para enfraquecer a milícia e fortalecer o domínio do Comando Vermelho na região", disse o MP-RJ.

A denúncia aponta, ainda, o envolvimento dos acusados em outros episódios de violência, ligados à expansão territorial. Entre as provas reunidas está a identificação do veículo utilizado no crime, um Fiat Pulse branco com teto preto, vinculado a outros homicídios na área.

"Logo após a ampla repercussão nacional da execução dos médicos, ao constatarem que as vítimas não eram milicianos, lideranças do Comando Vermelho ordenaram a execução dos responsáveis pelos disparos, aponta a denúncia", conforme afirma o MP-RJ.