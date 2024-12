PF faz buscas em investigação sobre venda de sentenças em Mato Grosso

Conversas encontradas no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado a tiros em dezembro de 2023, na porta de seu escritório em Cuiabá, colocaram os desembargadores na mira do Conselho Nacional de Justiça.

Em novembro, a PF fez buscas na casa dos desembargadores na Operação Sisamnes. Foi nessa operação que os investigadores prenderam o empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, apontado como "lobista dos tribunais". Ele é considerado uma figura central no suposto esquema de venda de sentenças.