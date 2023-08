Zelensky cobra posição de Lula sobre guerra: 'Precisamos do Brasil'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou mais uma vez a posição de Lula (PT) sobre a invasão russa, mas disse que gostaria de ter o Brasil "integralmente" ao lado de Kiev.

O governo brasileiro condena a guerra, porém tem dito que um eventual plano de paz precisa ser negociado com a Rússia, ao passo em que a Ucrânia se recusa a sentar-se com Moscou enquanto tiver territórios ocupados.

"Precisamos antes de tudo do Brasil, um país com influência no território da América Latina. E quero muito que o Brasil esteja integralmente ao nosso lado", declarou Zelensky em entrevista à emissora estatal portuguesa RTP, após ser questionado sobre o posicionamento de países lusófonos.