Ataque russo com mísseis em Odessa mata 8 pessoas e fere 39, afirma governador

"Esses não são ataques aleatórios - são ataques de demonstração. Depois de telefonemas e reuniões com Putin, depois de todas as falsas fofocas na mídia sobre supostamente 'abster-se' de ataques, a Rússia está mostrando no que realmente está interessada: apenas na guerra", disse ele.

A Rússia lançou seu maior ataque de mísseis durante a noite contra a Ucrânia em quase três meses no domingo, matando sete pessoas e prejudicando ainda mais um sistema de energia já danificado.

Mais tarde, um míssil russo atingiu um prédio residencial na região de Sumy, matando oito pessoas, incluindo uma criança.