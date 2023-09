Colômbia e dissidentes das Farc anunciam trégua de 10 meses

"Neste processo de paz, o respeito pela vida de todos os cidadãos, sem exceção, e pela natureza, estão no centro das discussões e decisões", informou a nota.

Os dissidentes do EMC são liderados por Néstor Gregorio Vera, conhecido pelo pseudônimo de Ivan Mordisco, considerado um dos guerrilheiros mais procurados da Colômbia e por suas posições críticas no acordo de paz com as FARC.