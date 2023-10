Putin diz que cerco de Israel à Gaza é inaceitável e compara à prática nazista

"Até mesmo nos Estados Unidos há avaliações de acontecimentos, incluindo as de alguns segundo, as quais medidas deveriam ser tomadas contra a Faixa de Gaza, mas não medidas militares do mesmo nível que as tomadas no bloqueio de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial", acrescentou ele. "Sabemos o que isso implica".

O cerco da cidade de Leningrado ocorreu em setembro de 1941 a janeiro de 1944, período em que foi privada pelos nazistas de ajuda humanitária, energia elétrica e água. (ANSA).