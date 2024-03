Ucrânia rebate Papa sobre 'coragem de negociar' com Rússia : 'Ninguém pedia para falar com Hitler'

Já o presidente da Associação Cristã dos Ucranianos na Itália, Oles Horodetskyy, afirmou que as palavras do Papa são "chocantes, embaraçosas e profundamente ofensivas contra um povo que há mais de dois anos tenta sobreviver à terrível agressão russa".

"Ao pedido de nos render ao carrasco do Kremlin, respondemos com resistência. Jamais teríamos imaginado receber esse pedido do nosso Papa. Para um cristão, é inaceitável se render ao mal e ao pecado representados pela Rússia de Vladimir Putin", destacou.

Em entrevista à emissora estatal suíça RSI, Francisco afirmou que os mais fortes são aqueles que têm "a coragem de levantar a bandeira branca e negociar".

"Quando você vê que está em um conflito, que as coisas não caminham bem, é preciso ter a coragem de negociar. Você tem vergonha, mas vai esperar quantas mortes? Não tenham vergonha de negociar antes que a coisa piore", acrescentou.

Na mesma entrevista, o pontífice esclareceu que uma negociação "nunca é uma rendição", mas sim a "coragem para não levar o país ao suicídio".

Questionada pela ANSA sobre o assunto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que as palavras do líder católico são voltadas ao "Ocidente" e que Moscou "nunca bloqueou as tratativas".