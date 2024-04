Oito tripulantes de helicóptero que caiu no Equador são encontrados mortos

Os oito tripulantes, incluindo três civis, que estavam a bordo de um helicóptero militar que se acidentou na quinta-feira (25) na Amazônia equatoriana morreram no acidente, informou o Exército, que devido às condições climáticas não pôde recuperar os corpos.

"Foram localizados os restos mortais da tripulação e passageiros do helicóptero MI171E de matrícula AEE-485, acidentado no setor de Tiwino, província de Pastaza [leste, na fronteira com o Peru]", indicou o Exército em comunicado.

O acidente ocorreu por volta das 09h36 locais (11h36 de Brasília) no setor de Tiwino, quando o helicóptero transportava funcionários da Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR).