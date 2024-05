Otan alerta que 'retórica nuclear' da Rússia é 'irresponsável'

Além da aliança militar, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também considerou a "retórica" de Moscou "irresponsável".

A declaração é dada no dia em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou, "em um futuro próximo", a realização de exercícios com armas nucleares para as tropas militares posicionadas perto da Ucrânia.

Em nota, o governo russo explicou que as atividades são uma resposta a "declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais" contra seu país.

"As aspirações agressivas dos países da Otan de minar a segurança da Federação Russa estão crescendo", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Moscou.

De acordo com a pasta, "a este respeito, gostaríamos de lembrar que garantir a proteção da soberania da Rússia é a principal prioridade da política de segurança militar do país, incluindo aspectos relacionados com a dissuasão nuclear".