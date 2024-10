Morre Johan Neeskens, símbolo do 'Carrossel Holandês'

ROMA, 7 OUT (ANSA) - Morreu no último domingo (6), aos 73 anos de idade, o ex-jogador Johan Neeskens, um dos símbolos do "futebol total" da seleção da Holanda na década de 1970 ao lado de Johan Cruyff (1947-2016).

O anúncio foi feito pela federação de futebol do país, que não divulgou a causa do falecimento. "Estamos profundamente tristes com a morte repentina de Johan Neeskens, um dos nossos maiores ícones. Descanse em paz, Johan", disse a instituição.

Nascido em Amsterdã, Neeskens começou a carreira no pequeno RCH, no fim dos anos 1960, mas em 1970 se transferiu para o Ajax de Rinus Michels (1928-2005), o artífice do "futebol total", um estilo de jogo ultraofensivo e sem posições fixas que revolucionaria o esporte mais amado do mundo.