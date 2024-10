Polícia diz ter evitado 3ª tentativa de assassinato contra Trump

A polícia do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu evitar uma terceira tentativa de assassinato contra o candidato republicano à presidência do país, Donald Trump, durante um comício em Coachella, no último sábado (12).

O suspeito, um homem identificado como Vem Miller, de 49 anos, mas cujo nome pode ser falso, foi preso a bordo de um SUV, armado com um revólver e um carregador de alta capacidade - do mesmo modelo que o presidente Joe Biden quer proibir -, quando já estava muito próximo do palco onde o republicano discursava.

Segundo as autoridades, o suspeito fingiu ser jornalista e, com uma credencial falsa para a imprensa, conseguiu atravessar os primeiros postos de controle, até levantar suspeita dos policiais.