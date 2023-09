Putin indica chefe do grupo Wagner para liderar tropas na Ucrânia - Andrei Troshev deve formar "unidades de voluntários" para a guerra, sob comando do Ministério da Defesa.

Grupo de mercenários estava fora de ação desde a tentativa de motim e da morte do antigo líder Yevgeny Prigozhin. O presidente russo, Vladimir Putin, nomeou um dos principais comandantes do grupo Wagner para liderar as chamadas "unidades de voluntários" que se juntarão aos combates na guerra na Ucrânia.

O indicado é Andrei Troshev, que se tornou uma das maiores lideranças do grupo de mercenários russos após a morte do comandante Yevgeny Prigozhin. Sua escolha é vista como um sinal da continuidade da utilização do grupo Wagner pela Rússia na guerra travada no país vizinho.