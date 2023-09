Putin não criticou Lula após encontro com Zelensky na quarta-feira

"O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu severas críticas em direção ao Chefe de Estado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, após o encontro desta quarta-feira (20) com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin manifestou o seu espanto e desilusão em relação à Lula, a quem ele havia previamente convidado para uma visita à Rússia.

'Eu imaginava que Lula fosse uma pessoa de palavra', declarou Putin, 'alguém que demonstrasse respeito pela segurança russa. Quando estendi o convite para ele visitar a Rússia, ele recusou. No entanto, ao se encontrar com os Zelensky, ele prontamente se apresentou em apoio'.

O líder Russo também recordou uma promessa anterior feita por Lula, a qual permitia a possibilidade do líder russo visitar o Brasil. Putin alegou: 'Lula me convidou a visitar o Brasil, mas, poucos dias depois, ele retirou a promessa e indicou que, caso eu fosse ao Brasil, poderia ser detido por ordem de seus magistrados. O que isso representa? Traição, falta de caráter. Lula demonstrou covardia'", diz uma narração que se sobrepõe a um vídeo de Vladimir Putin sendo entrevistado por uma jornalista.

Por que é falso?

O vídeo usado na peça desinformativa é de uma entrevista concedida pelo presidente russo à CNBC, programa de TV americano, há três anos. Putin estava na "Russian Energy Week", em 18 de outubro de 2021. Na época, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda nem sequer havia começado (aqui) e Lula também não havia sido eleito.

Durante a entrevista com Putin, nem o nome do presidente brasileiro, Lula, ou do ucraniano, Zelensky, são mencionados. Também não há qualquer menção ao Brasil ou a Ucrânia no vídeo. Alguns tópicos conversados são: seus planos de sucessão, conflitos no Oriente Médio, contratos de petróleo, criptomoedas e China e AUKUS. Veja a transcrição da entrevista na íntegra aqui.