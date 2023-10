Entenda o que é o Hamas, grupo islâmico que ataca Israel

O grupo, no entanto, não é classificado como tal pela China, Rússia e Brasil. Outros, como Noruega e Suíça, também evitam a classificação, evocando o princípio da neutralidade e mantêm contatos com o grupo, atuando como mediadores em conflitos. Já a Nova Zelândia classifica apenas o braço militar do Hamas, os Batalhões do Mártir Izz ad-Din al-Qassam, como organização terrorista.

Apoio do Irã e do Catar

Apoiadores do Hamas incluem o Irã, Síria e Catar. O Catar é um dos principais patrocinadores financeiros e aliados estrangeiros do Hamas, chegando a pagar os salários de funcionários de organizações civis do Hamas. Em 2012, seu emir foi o primeiro chefe de Estado a visitar a liderança do grupo islâmico em Gaza.

Outro apoiador importante do Hamas é o regime fundamentalista islâmico do Irã, que nos anos 2000 passou a ser responsável por um quarto do orçamento do Hamas. Parte desse apoio financeiro era canalizado por meio do grupo radical Hezbollah, baseado no Líbano, e também apoiado pelo Irã. No entanto, as sanções impostas contra o Irã no final dos anos 2000 dificultaram o envio de dinheiro, levando o Hamas a depender mais de doadores do Catar e da Arábia Saudita.

Neste sábado, o iraniano Rahim Safavi, conselheiro de autoridade máxima do país, o aiatolá Ali Khamenei, disse que Teerã estará ao lado dos palestinos "até a libertação de Jerusalém". Safavi parabenizou os membros do Hamas e garantiu o apoio do Irã ao grupo

Já o Catar pediu neste sábado aos palestinos e a Israel que exerçam "máxima contenção", mas responsabilizou "unicamente a Israel" pela nova escalada.