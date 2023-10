Ataque a Israel: um pesadelo dentro dos kibutzim

"É uma catástrofe. E ainda não acabou", diz Micky Drill, gerente de projetos da Fundação Friedrich Ebert que há anos atua em Israel. Há relatos de combates no kibutz Magen, a apenas quatro quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza. Atualmente morando ao sul de Tel Aviv, Drill viveu por dez anos exatamente no local onde os combates ocorrem neste momento.

O sul de Israel, na fronteira com a Faixa de Gaza, é rural, com presença maciça dessas comunidades, algumas com 400 habitantes, outras com até 800.

Há mais de 100 anos, portanto antes da fundação do Estado de Israel em 1948, existem kibutzim nesse território. Alguns também estão localizados na Cisjordânia, ocupada por Israel, e nas Colinas de Golã, área que foi anexada.

As comunidades e seus modos de vida originalmente coletivistas baseiam-se em princípios como justiça social e apoio mútuo. Apesar de muitos terem sido privatizados e de apenas 4% dos israelenses viverem atualmente neles, os kibutzim ainda geram uma parcela significativa da produção agrícola do país.

Áreas populares apesar dos mísseis