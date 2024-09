FBI e Serviço Secreto investigam nova tentativa de matar Trump

Mais 16 mortos em ataques aéreos em Gaza

Pelo menos 16 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses em Gaza entre domingo à noite e segunda-feira de manhã, incluindo cinco mulheres e quatro crianças, de acordo com autoridades de saúde palestinas. Um dos ataques destruiu um prédio residencial no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, matando ao menos 10 pessoas, entre elas quatro mulheres e duas crianças. O hospital Al-Awda confirmou as mortes e informou que 13 pessoas ficaram feridas, incluindo uma mãe, seu filho e cinco irmãos. Em outro ataque em Gaza, seis pessoas foram mortas, incluindo uma mulher e duas crianças. Israel declarou que seus ataques visam exclusivamente combatentes e acusou grupos armados, como o Hamas, de colocar civis em risco ao operar em áreas residenciais.

Chuvas e enchentes causam mortes na Europa

As fortes chuvas e enchentes no centro e leste da Europa já causaram pelo menos 16 mortes, com várias pessoas ainda desaparecidas. Autoridades da República Tcheca, Polônia e Áustria temem uma piora na situação. Na República Tcheca, uma mulher morreu afogada e sete pessoas estão desaparecidas. Na Áustria, dois homens idosos morreram presos em suas casas. Na Polônia, seis pessoas perderam a vida, incluindo um médico que se afogou voltando do trabalho. As equipes de resgate seguem em ação, e a população é alertada sobre novos riscos de enchentes e deslizamentos.

Onda de violência no México

Em Sinaloa, México, mais de 30 pessoas foram mortas em uma semana de violência ligada a conflitos internos no Cartel de Sinaloa. A onda de violência segue a prisão do co-fundador do cartel, Ismael "El Mayo" Zambada, nos EUA. Acredita-se que os confrontos ocorrem entre membros leais a "El Chapo" e seus filhos contra aqueles alinhados a Zambada. A violência levou ao fechamento de escolas e ao cancelamento das festividades do Dia da Independência. Os EUA emitiram um alerta de segurança para a região devido aos relatos de violência e instabilidade.