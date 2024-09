Suspeito de tentativa de assassinato contra Trump é acusado de 2 crimes relacionados com armas

Por Gram Slattery e Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Um homem suspeito de tentar assassinar Donald Trump foi acusado de dois crimes relacionados com armas em um tribunal federal nesta segunda-feira, depois de ser visto escondido nos arbustos com um rifle no campo de golfe do ex-presidente dos EUA na Flórida.

Novas acusações são prováveis, mas as acusações iniciais – posse de arma de fogo como um criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado – vai garantir que as autoridades consigam mantê-lo em custódia enquanto a investigação continua.