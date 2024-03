Até PCC abriu templos: quais os prós e contras da PEC que aumenta isenção de igrejas

O deputado Fernando Máximo (União), relator do projeto, afirmou que o aumento dos recursos disponíveis pelas igrejas com o não pagamento de impostos vai possibilitar uma maior prestação de serviços à comunidade. "Igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão e do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país", disse ele.

Críticos do projeto, porém, argumentam que as renúncias podem impulsionar ainda mais o uso de igrejas como fachadas para o exercício de outras atividades, que chegam ao PCC abrindo templos para lavagem de dinheiro.

A advogada especializada em Direito Tributário Maria Carolina Gontijo aponta que as isenções para igrejas são antigas, vindo de constituições anteriores no Brasil. "O argumento é o de que as entidades sobrevivem apenas de doações, e que as verbas recolhidas são usadas apenas para manutenção, sem que haja nenhuma atividade comercial", afirma.

"Os apoiadores da medida afirmam que se trata de uma questão missionária, e que o valor da renúncia é irrisório", afirma Marco Antônio Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV). Por outro lado, ele aponta que parlamentares contra a medida questionam o projeto afirmando que se trata de mais um privilégio para as igrejas.

Atualmente, não há grande divisão no tema, e tampouco grandes debates, já que o governo se juntou à bancada religiosa, deixando os opositores do projeto isolados. Na avaliação de Teixeira, houve um "aceno aos evangélicos" por parte governista, lembrando que este grupo nos últimos anos esteve em grande parte apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. "O governo sabe que precisa deste grupo para aprovar seus projetos", afirma.

"São bancadas de interesses além dos partidários, e que costumam ter influência em qualquer governo", avalia. No caso do grupo religioso, Teixeira destaca que há apoio além dos parlamentares evangélicos, com representantes de interesses católicos também apoiando as votações em casos de convergências de interesses.