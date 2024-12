O que está acontecendo no norte da Síria e por que agora - Tomada de Aleppo por insurgentes liderados pelo grupo islamista Organização pela Libertação do Levante inicia novo capítulo na duradoura guerra civil da Síria.A mais recente ofensiva das forças de oposição contra o Exército do presidente Bashar al-Assad no nordeste da Síriaencerrou quatro anos de um conflito relativamente estático na guerra civil síria.

Na quarta-feira passada, uma aliança de grupos rebeldes liderados pelo grupo islamista Organização pela Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham ou HTS) lançou uma ofensiva surpresa relâmpago contra as forças do governo no norte do país. No sábado, os insurgentes liderados pelo HTS conseguiram tomar Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, bem como vários vilarejos vizinhos. Observadores avaliam que o próximo alvo deles seria a cidade de Hama, capital da província vizinha homônima.

A analista Nanar Hawach, da organização independente International Crisis Group, disse à DW que, "no domingo, reforços pesados do governo chegaram a Hama e começaram a empurrar o HTS para o norte, recapturando algumas cidades e vilarejos". Hawach avalia que uma grande contraofensiva governista é iminente, o que daria início a uma próxima fase da guerra civil.