'Escândalo bilionário irreparável': Vietnã confirma pena de morte para magnata

Um tribunal do Vietnã rejeitou nesta terça-feira (3) um recurso da defesa da magnata do ramo imobiliário Truong My Lan para revogar sua sentença de morte. A empresária foi condenada no maior caso de fraude financeira da história do país,acusada de desviar US$ 12,5 bilhões (R$ 75,7 bilhões), um valor equivalente a quase 3% do PIB do Vietnã em 2022.

Lan, que presidia a empresa do setor imobiliário Van Thinh Phat Holdings Group, foi condenada à morte em abril. Nesta terça, os juízes da corte na cidade de Ho Chi Mihn decidiram que não havia nenhuma base para reduzir a sentença.

A magnata, no entanto, ainda pode reverter a pena, pois, de acordo com a legislação vietnamita, é possível comutar a sentença de morte para prisão perpétua se o condenado devolver 75% do dinheiro desviado. No caso de Lan, ela teria que devolver US$ 9 bilhões (R$ 54 bi). Esse não é o último recurso do caso. Ela ainda pode pedir anistia ao presidente.