Por que bunkers não salvarão ricos de um desastre nuclear

Além disso, críticos das armas nucleares insistem que não é possível sobreviver a uma guerra nuclear.

É por isso que Alicia Sanders-Zakre, da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, diz que os bunkers são mais "uma ferramenta para ajudar a população a lidar psicologicamente com a possibilidade de uma guerra nuclear" do que de fato um meio de sobrevivência.

Sanders-Zakre explica que os efeitos da radiação, o aspecto mais devastador das armas nucleares, vão além da sobrevivência inicial, causando danos de longo prazo à saúde que afetam gerações, mesmo entre aqueles que se protejam inicialmente.

"No final das contas, a única solução para proteger as populações da guerra nuclear é eliminar as armas nucleares", ressalta.

O congressista americano James McGovern, que há décadas alerta para os perigos das armas nucleares, concorda: "Se chegarmos a uma guerra nuclear total, os bunkers subterrâneos não protegerão as pessoas. Devemos investir em impedir a proliferação nuclear."

Bernard Jones, que construiu o bunker citado no início deste texto, diz que acabou se desfazendo a contragosto do imóvel. Os novos proprietários afirmam que ainda não dormiram no esconderijo nem se preocupam muito com uma guerra nuclear, mas mantêm provisões no local para o caso de virem a precisar dele. "Dissemos a alguns amigos: se as coisas enlouquecerem e ficarem ruins, venham para cá o mais rápido possível."