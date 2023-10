Israel põe 100 mil soldados perto de Gaza e fala em 500 alvos atingidos

Mais de 500 alvos foram atingidos nos ataques de hoje, incluindo oito salas de guerra do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, arranha-céus, uma mesquita que abriga ativos do Hamas e três túneis na área de Beit Hanoun, no norte de Gaza. O conflito está no terceiro dia, com mais de mil mortos e centenas de feridos. Todo terrorismo alega causa justa, escreve Reinaldo Azevedo. Para o colunista, a criação de dois estados tem se revelado impossível porque os poderes do Hamas e do estado de Israel dependem da guerra.

Força-tarefa vai resgatar brasileiros em Israel. Há brasileiros desaparecidos em meio às atrocidades do conflito no Oriente Médio, entre palestinos e israelenses, e também centenas de cidadãos pedindo para retornar ao Brasil em voos da FAB (Força Aérea Brasileira). Segundo o Itamaraty, a maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

O governo Lula prometeu seis aviões para fazer o resgate de cidadãos que estão em Israel e na Palestina. "Está tudo pronto. Todas as tripulações estão nas nossas bases, nossos hotéis de trânsito, nossos médicos, psicólogos. Todos os aviões estão prontos, alguns em Brasília, outros em Natal e outros no Rio. A operação está muito bem montada", disse o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno. O primeiro avião da FAB chegou a Roma, na Itália, nesta segunda (9). Leia aqui.

Programa Desenrola ganha plataforma digital. Uma nova etapa do Desenrola começa nesta segunda (9), com a utilização de uma plataforma digital oficial para o programa de renegociação de dívidas colocado em prática pelo governo federal. Serão oferecidos grandes descontos, com prioridade para dívidas de até R$ 5 mil.

Para avançar na negociação da dívida, é importante ter os dados pessoais reunidos numa conta gov.br de nível prata ou ouro. Não é difícil obter essa conta. Veja quem pode participar e como criar uma conta gov.br nível prata ou ouro.

Como é viver no Retiro dos Artistas, no Rio. Não tem cara de hotel ou asilo. Parece mais um bairro, com cerca de 50 casas, e recursos de lazer como cinema, piscina, salão de beleza e brechó.