Nós Negros: Pioneiros, Tony Tornado e Alaíde Costa seguem inspirando a MPB

Nascido em maio de 1930 no Mirante do Paranapanema (SP), Tornado tem uma trajetória digna de cinema: aos 14 anos foi morar nas ruas do Rio de Janeiro engraxando sapatos e foi paraquedista voluntário do Exército - período em que conheceu Silvio Santos, na época, cabo Abravanel.

Depois da fase militar, inspirado no rei do twist Chubby Checker, partiu para outro ramo: sob o nome artístico Toni Checker, uniu-se ao Grupo Folclórico Brasiliana, passando por países como Rússia e Angola, até chegar em Nova York e fugir do grupo pra ficar por lá mesmo. De volta ao país, Tony Tornado foi um dos responsáveis por mesclar o Funk Music que aprendeu nos EUA com o molejo brasileiro.

Quem também segue brilhando nos palcos é a cantora Alaíde Costa, grande nome da bossa nova e do samba. Próximo de completar 88 anos, ela iluminou o palco do Carnegie Hall, em Nova York, para fazer o show que foi impedida de fazer há 60 anos, quando nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Sérgio Mendes, Carlos Lyra, Roberto Menescal, entre outros homens, apresentaram o gênero musical ao mundo. Mesmo participando ativamente da movimentação artística na época, ela não foi convidada para o momento icônico.

"Eu era muito ingênua e não me passava essa coisa do racismo. Hoje eu tenho certeza que foi por isso" Alaíde Costa

Descoberta no programa de Ary Barroso, em 1955, Alaíde Costa lançou preciosidades como o álbum "Joia Moderna" (1961) e "Me Deixa em Paz" em dueto com Milton Nascimento, no disco "Clube da Esquina" (1972). Nos últimos anos, vive o auge de carreira.

