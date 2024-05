'Sempre vou ser mãe dele': ela busca justiça pela morte do filho há 10 anos

O menino morreu, no ano em que completaria seus 20 anos. "Ele não passou batido por esse mundo, tem uma história linda. Me sinto muito orgulhosa de ser mãe dele. O Jhonatha foi um presente para a minha vida, a transformou na chegada e na partida, porque nas duas vezes precisei de coragem para enfrentar a sociedade. E sempre foi ele quem me deu essa força", relembra Ana Paula, muito emocionada.

Antes de sair para enterrar o filho, Ana Paula ouviu uma reportagem clássica na imprensa carioca: "morreu uma pessoa negra / a polícia diz que houve troca de tiros / a família diz que não". Uma música fúnebre repetida a cada 8 horas no Rio de Janeiro, de acordo com os dados mais recentes da Rede de Observatórios.

Foi aquele texto repetido na TV, sem vida, que lhe deu forças.

"Eu achei que não iria aguentar, que eu iria morrer também. Não via sentido na vida sem meu filho, um pedaço de mim, me sentia um zumbi perdido no mundo. Mas quando vi a reportagem, recebi uma injeção de ânimo. Criei meu filho com muito sacrifício, com a ajuda só da minha família, com muito amor e cuidado. E agora o mesmo Estado que nunca me ajudou, mata meu filho e tenta dar legitimidade ao que fizeram? Eu não vou aceitar. O Jhonatha tem mãe. Eu vou viver para defender meu filho."

Ana Paula Oliveira, pedagoga

Essa força empurrou Ana Paula para a formação política e social. Entendeu que o filho morreu por ser um jovem negro, o terceiro a ser assassinado em Manguinhos depois da implementação da UPP. Juntou-se a outras mães e hoje é uma das porta-vozes do movimento Mães de Manguinhos, que luta contra a violência policial.

"Não tem como falar sobre essa política de segurança pública sem falar do racismo existente na sociedade, no país. Eu comecei a passar isso também para as outras mães, que ainda repetiam que os filhos foram mortos por bala perdida. É importante compartilhar esses conhecimentos, porque não vai ser na escola que vai acontecer isso. Essas pessoas precisam estar atentas, entender por que essa violência nos atinge. Não é por um acaso", alerta.