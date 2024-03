Terreiro disputa na Justiça acervo de Lélia Gonzalez que pode ir para FGV

Em documento da ação obtido pela reportagem, assinado por Celso Castro, diretor da FGV, a instituição reforça que na última década se atenta para adquirir arquivos de mulheres com comprovada atuação no cenário político e cultural do país. No documento, existe a promessa de que, se a entidade estiver em posse do acervo, os itens serão higienizados, preservados, digitalizados e abertos para consulta pública.

Acervo da filósofa Lélia González no Ilê da Oxum Apará, comunidade religiosa de matriz africana em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Imagem: Divulgação

O terreiro, por sua vez, alega que a preservação tem sido feita ao longo de todos estes anos, e sem auxílio do poder público. Além disso, diversas atividades e uso público do acervo são permitidos.

Há também uma exposição permanente do material no Ilê, que já recebeu alunos de escolas públicas, professores da educação básica, pesquisadores universitários, além de outras casas de candomblé. Um levantamento do espaço indica que, desde 2020, pelo menos 40 mil pessoas acessaram os materiais de Lélia.

"No documento de doação fica registrado o descaso das instituições do Estado com o material. E isso é que leva à construção do memorial dentro do terreiro", ressalta Silvana Santana, mestra em história da África e ekedi (cargo feminino no candomblé), e também uma das pessoas mais próximas do acervo hoje.

Desde 2021, o terreiro também realiza exposições itinerantes do acervo em casas de cultura, universidades e escolas. Em 2023, ele expôs parte do acervo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, em uma mostra que contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.