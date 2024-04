Em estreia no UOL, Gustavo Chagas quer mostrar o 'lado humano' do futebol

"No futebol tem alguém querendo saber de gols, passes e assistências, mas o que reverbera para quem não acompanha é o lado humano, da identificação", diz. "No final das contas, o que importa são as histórias", completa.

O tamanho do desafio é grande e Chagas sabe que é preciso tornar o conteúdo interessante para a maior parte do público. Não à toa, Melhores Mementos também é um programa para rir. "O humor não pode ficar muito amarrado, senão não rola. Ter liberdade é primordial".

Credenciais botafoguenses

Nascido em Nova Iguaçu, Chagas iniciou a carreira no audiovisual em meados de 2006 com vídeos que produzia na internet em que fazia de tudo um pouco: texto, áudio, vídeo. Ele ficou mais conhecido ao participar de canais de humor - com virais que estão no imaginário dos heavy users de Youtube.

Botafoguense, ele começou a colocar seu time como parte de sua identidade profissional por um motivo curioso: "eu sempre tive a impressão, pode ser enviesada, de que as pessoas acham os botafoguenses mais legais. Eu queria que olhassem pra mim e soubessem que eu sou botafoguense - e legal".

Chagas ficou mais conhecido na torcida e foi notado pelo próprio clube. Foi comentarista das transmissões oficiais do Botafogo até aportar definitivamente na Cazé TV - que desponta como uma gigante nas transmissões esportivas no Brasil.