Projeto 'Salvador Islâmica' resgata história da resistência malê na Bahia

O percurso "Salvador Islâmica", por exemplo, será lançado em março deste ano pelo museólogo Eldon Neve, idealizador da Odu Imersão Cultural. A ideia surgiu depois que ele realizou um teste de DNA ancestral que revelou que seus antepassados eram malês - termo usado na Bahia para se referir aos africanos escravizados que tinham o islamismo como religião.

O projeto turístico passará pelos principais pontos da história afro-islâmica de Salvador resgatando os detalhes de um dos episódios mais marcantes da história da resistência negra do Brasil: a Revolta dos Malês. O episódio é reconhecido como o maior movimento urbano de rebelião de escravizados do Brasil, e neste ano completou 189 anos.

"Além da ideia de festa e alegria que Salvador propõe para os turistas, essa é uma cidade de luta. A rebelião escrava tem muito a nos ensinar"

Eldon Neve, museólogo pela Universidade Federal da Bahia

A história que a escola não conta

Outra ação que já tem feito parte do cotidiano de Salvador é o tour "Salvador Negra", da iniciativa Guia Negro, fundada pelo jornalista Guilherme Soares. A rota turística passa por pontos importantes do centro da cidade ao mesmo tempo em que conta a história de personalidades negras que muitas vezes não estão no cotidiano do ensino escolar. É o caso de Maria Felipa, heroína da independência da Bahia e do Brasil.

O tour também é uma forma de contar um outro ponto de vista da história dos principais pontos turísticos da cidade. O Pelourinho, por exemplo, além de "instagramável", também carrega histórias que são, muitas vezes, desconhecidas entre seus próprios moradores.