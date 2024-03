Março é tempo de ressignificar as dores ancestrais das mulheres negras

Este episódio me fez lembrar que, nesse histórico março das mulheres, enquanto mulheres brancas queimaram sutiãs para terem direito ao trabalho, as mulheres negras lembram que sempre trabalharam. Pra mim, por todas as lutas e legados, março é o mês das mulheres negras! A história mostra que ainda existe muita dor ancestral neste legado, mas também muita resistência.

Uma das maiores representantes deste legado negro é a escritora Carolina Maria de Jesus, cujo nascimento ocorreu em 14 de março de 1914. Carolina venceu a fome com seus escritos, mas foi pega pelo racismo. Mesmo após ter sido uma best seller, morreu pobre sem ter várias das suas obras publicadas.

Hoje, ela ganha ares de hype com livros revisitados e citados por vários setores, mas tem uma minúscula estátua na praça principal de Parelheiros, em São Paulo, onde viveu a última parte da vida.

O 14 de março, desta vez de 2018, também significa adeus. É o dia da morte da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em um caso que até hoje não foi 100% desvendado, muito menos alguém condenado. A perda precoce de Marielle, que era "cria" da Favela da Maré, LGBT+, negra e combativa, é uma das dores que a nossa geração carrega conjuntamente com a família Franco.

A presença das mulheres na política ainda incomoda e é rara. Em 2020, as mulheres representavam apenas 16% dos vereadores eleitos - dentre elas, cerca de 6,3% eram negras. A revolta com o assassinato de Marielle fez com que mais mulheres negras se candidatassem e fossem eleitas, as chamadas "sementes de Marielle".

Estas mulheres enfrentam um sistema branco e patriarcal para fazer política e mudar o giro da roda por dentro. Não é fácil, por vezes adoecedor. Mas resistem. Nesse ano de eleições municipais enfrentam boicote de partidos, com seus coroneis, e falta de recursos para que elas se elejam ou se reelejam mudando a foto do poder - mesmo com o estabelecimento de cota mínima de 30% para participação delas nos partidos.