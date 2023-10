Nós Negros: Novo prato do chef João Diamante traz mistura de Brasil e Benin

A inspiração para o novo prato é resultado da sua primeira experiência no continente africano. Essa aventura aconteceu no Benin, na Costa da Mina, região predominante no resultado do teste genético feito por João no início desse ano.

Foi o melhor processo criativo que já fiz. Você só consegue evoluir se você sabe de onde você saiu João Diamante

A jornada do chef começou na cidade de Cotonou, no mercado Dantokpa, a maior feira ao ar livre da África Ocidental, onde é possível encontrar desde alimentos tradicionais como o camarão, o quiabo e ervas até itens usados em cultos religiosos como caveiras de animais. O mercado existe há mais de 60 anos e tem cerca de 40 mil vendedores.

No local também é possível encontrar o acarajé, lá chamado de akará. Assim como no Brasil, o bolinho de feijão é tradição em cerimônias religiosas.

No Benin, João também conhece a feijoada "brasileira-africana" que é feita por pessoas conhecidas como "agudás", descendentes de ex-escravizados ou traficantes de escravos que saíram do Brasil e retornaram ao Benin no século 18.

Toda a experiência do chef é narrada na série de quatro episódios "Origens - Um chef brasileiro no Benin", produzido por MOV, produtora de vídeos do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade.