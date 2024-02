Justiça da Espanha julga Daniel Alves culpado no caso de estupro

Argentina barra a entrada de brasileiros com alegação de "falso turismo", tese usada na ditadura militar. País vizinho de paisagens radicais, da neve ao deserto, e uma capital para exibir em redes sociais, a Argentina tem lugar especial nas memórias de viajantes. Mas as boas-vindas passam por alterações duras no governo de Javier Milei, que começou a restringir o acesso de estrangeiros, na contramão de acordos bilaterais.

A colunista Amanda Cotrim revela que estão se repetindo os relatos de estudantes e turistas que desembarcam no aeroporto de Buenos Aires e são mandados de volta ao Brasil. No documento de entrada, fica registrada a suspeita de "falso turista", regra anterior à Lei de Imigração de 2002 e incompatível para os residentes do Mercosul, segundo o advogado Diego Morales. Recentemente, a passagem de volta começou a ser exigida de brasileiros. O Ministério do Interior informou que os "falsos turistas" não foram deportados: foram impedidos de entrar e podem voltar com a documentação correta. Leia aqui.

Embaixador Daniel Zonshine diz que Brasil e Israel têm de escolher as palavras com cautela. Em entrevista a Thaís Bilenky, o diplomata israelense que trabalha em Brasília reconheceu como "problemática" a fala do presidente Lula citando Hitler para se referir às mortes de palestinos em Gaza, mas disse que a crise não pode inviabilizar a relação entre os dois países.

"Tudo pode ser superado, depende de boa vontade, longo prazo, olhar as coisas com um pouco de distância e baixar as temperaturas", afirmou Zonshine sobre a troca de palavras beligerantes. Convocado pelo chanceler Mauro Vieira, o embaixador afirmou que o encontro no Rio "foi duro". Leia a entrevista.

Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, morre aos 84 anos. Ele sofreu um acidente vascular e estava internado em hospital de São Paulo, cidade onde nasceu e estudou. Pastore presidiu o Banco Central nos últimos anos da ditadura militar, entre 1983 e 1985, durante o governo do general João Figueiredo. Economista, professor e colunista, ajudou a formular o programa econômico de Sérgio Moro quando o ex-juiz, que se elegeu senador, pretendia concorrer à Presidência.

Aos 17 anos, João Fonseca vence francês no Rio Open e dá um salto no tênis mundial. O menino prodígio derrotou ontem Arthur Fils, número 36 do ranking, por 2 sets a 0, tornando-se o primeiro tenista do planeta, entre os nascidos em 2006, a vencer um jogo de nível ATP. Fonseca foi campeão do US Open juvenil em 2023. O Brasil agora tem quatro atletas nas oitavas de final da competição que completa 10 edições nas quadras de saibro do Jockey Club.