Dino volta à cadeira de juiz no STF e herda caso contra ministro de Lula

Há pressão interna entre os ministros para que a discussão seja concluída ainda neste mês, o que pode servir de empecilho para Dino pedir vista e suspender o debate.

Dino deverá ainda analisar as próximas ações penais dos envolvidos na destruição dos prédios públicos durante o 8 de Janeiro. Já nesta sexta-feira (23), o STF abre o julgamento de mais 15 réus no plenário virtual e o novo ministro poderá dar o seu voto.

No futuro, também é esperado que Dino vote em discussões envolvendo a participação de autoridades, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que os inquéritos que miram a trama golpista tramitam no Supremo. A oposição já alega que o novo ministro deverá se declarar impedido, em razão de declarações feitas contra o ex-presidente quando estava no governo Lula.

Na área econômica, o principal caso acompanhado com lupa pelo Planalto é a revisão do FGTS. O governo Lula tem buscado adiar o julgamento para ganhar tempo para chegar a um acordo com centrais sindicais sobre mudanças na correção monetária do fundo.

Barroso tem tido desde o início do ano que o tema não pode ficar "pendurado" no Supremo. O ministro deu um prazo de um mês para o Planalto apresentar um plano, que não veio, e então pautou o caso para julgamento. Cristiano Zanin, indicado pelo petista, pediu vista e conseguiu ganhar tempo para o governo.

Pela ordem de votação, Flávio Dino deverá votar logo após Zanin e, se quiser, poderá interromper o julgamento mais uma vez e dar mais prazo ao Planalto para chegar a um acordo.