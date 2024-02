Embaixador pede mais cautela nas conversas entre Brasil e Israel

Temos que dar mais tempo para as coisas e evitar declarações dessa natureza. Acredito que, com o tempo, não sei se vai ser uma visita —não foi planejada visita a curto prazo—, mas temos que deixar essas palavras para trás e não continuar a falar nessa língua de que não se é bem-vindo, por enquanto. Com o tempo, vamos ver de que maneira podemos melhorar e voltar para coisas mais práticas e dos quais os dois lados se beneficiem.

Lula não precisa se retratar, é só deixar passar o tempo?

Não posso dizer isso, mas temos que deixar as coisas para trás e não continuar a discutir se tem que dizer ou não tem que dizer [desculpas]. Deixar pra trás e, com o tempo, vamos voltar e falar sobre outros assuntos.

Como foi a reunião com o chanceler brasileiro no Rio?

[Riso] Como dizer? Foi duro. Eles me disseram as coisas com as quais estavam descontentes, as coisas que aconteceram no dia anterior, e discutimos muitas coisas que aconteceram nos últimos meses.

Por exemplo, o seu encontro com o ex-presidente Bolsonaro?