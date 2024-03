PEC das drogas serve mais para confrontar STF que para fazer leis avançarem

O STF, chamado a corrigir a lacuna, já tem maioria para definir essa quantidade e parece que confirmará que usuário não pode ir para a tranca. Isso se o julgamento chegar ao fim.

Porque, no meio do caminho, entraram os nobres senadores, atualmente em cruzada contra supostas interferências do Supremo no Legislativo. A CCJ da casa aprovou hoje uma PEC que não só não define a quantidade limite como também manda para a cadeia tanto traficantes quanto usuários. Quem você acha que vai engrossar as fileiras do RH penitenciário do tráfico, o boyzinho de classe média ou, para variar, o preto, pobre e morador de periferia? Nessa linha, foram Josias de Souza, aqui, Reinaldo Azevedo, aqui, e Leonardo Sakamoto, aqui.

