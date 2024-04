'Passou raspando': Câmara mantém Brazão preso, mas placar gera alertas

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

********

Mesmo após uma articulação bolsonarista em contrário, o plenário da Câmara decidiu nesta quarta-feira (10) manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 2018.