Russos reelegem Vladimir Putin para mais seis anos como presidente

Na França, os jornais desta segunda usam expressões fortes como "poder absoluto que preocupa o Ocidente" e "prisioneiro do Kremlin". Putin provocou a França ontem, comentando a intenção do presidente Emmanuel Macron de enviar tropas de ajuda à Ucrânia. "Seria um passo para uma terceira guerra mundial em grande escala", afirmou. Leia aqui.

Lula faz hoje a primeira reunião do ano com todos os ministros. O presidente convocou os integrantes do primeiro escalão para repassar as cobranças por resultados, a fim de tornar mais visíveis os programas e obras em andamento. Reportagem da Folha de S.Paulo informa que a pressão aumenta sobre os ministros diante da avaliação de que resultados positivos como o crescimento do PIB em 2023 ainda não provocaram otimismo em parte dos brasileiros.

A reunião que começa às 9h no Palácio do Planalto não tem hora para terminar e surge como único compromisso do dia na agenda presidencial. Nesta semana, Lula vai lançar o Plano Nacional Juventude Negra Viva, coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial, com ações na segurança pública, geração de empregos, educação e esportes, entre outros temas.

O Banco Central divulga hoje o primeiro IBC-Br do ano, de janeiro, índice que avalia diversos setores da economia e também o volume de impostos. Amanhã começa a reunião dos diretores do Comitê de Política Monetária (Copom) que anuncia na quarta a decisão sobre a taxa de juros, a Selic, atualmente em 11,25% ao ano, com expectativa de nova queda.

Rio registra novo recorde de sensação térmica: 62,3ºC no domingo, em Guaratiba. O verão que chega ao fim no hemisfério sul está se esforçando para ser inesquecível. No Rio, o sábado já havia registrado temperaturas recordes na série histórica cujas medições começaram em 2014. Na Zona Sul do Rio ontem, antes das 9h, a sensação térmica ultrapassava os 54ºC.

Na Zona Oeste, Guaratiba tem características que elevam a temperatura e a umidade relativa do ar, segundo a prefeitura do Rio: fica próxima do mar e recebe os ventos quentes. O Rio segue em alerta para a onda de calor, e outras cidades do Sudeste e Centro-Oeste também. Leia aqui.