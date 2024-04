O balé de elefantes entre Musk e o STF

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

O STF reagiu às provocações de Elon Musk: colocou o magnata no inquérito das milícias digitais e se manifestou, por meio de seu presidente, Luís Roberto Barroso. As motivações do dono do X não são claras e possivelmente unem algum interesse empresarial com um projeto político. Sobre a dimensão comercial, Leonardo Sakamoto diz que "Musk não ameaçaria sair do Brasil se X fosse rentável como Google e Meta". Sobre política, já vimos a agitação bolsonarista em torno do bilionário, uma figura de expressão mundial cada vez mais identificada com a extrema direita e que desfralda a bandeira da liberdade sem limites num mundo que talvez tenha de conviver com Trump presidente mais uma vez.