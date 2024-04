Balé de elefantes entre Musk e o STF encobre o mais importante

Com um lote de postagens no seu X, antigo Twitter, Elon Musk deu ao absurdo uma doce e admirável naturalidade. Dispondo de dinheiro para acionar bons advogados, capazes de questionar decisões do Supremo Tribunal Federal por meio de recursos judicialmente admissíveis, o dono de uma das mais controversas plataformas digitais da atualidade preferiu desperdiçar o final de semana com uma espetacularização das suas contrariedades.

Rápido na caneta, Alexandre de Moraes empurrou Elon Musk para dentro do inquérito sobre milícias digitais sem a provação do Ministério Público. Em plena noite de domingo, determinou a abertura de investigação. E fixou multa diária de R$ 100 mil por perfil, caso o dono do X cumpra a ameaça de levar ao ar conteúdo tóxico banido da rede por ordem judicial.

Nesta segunda-feira, Luís Roberto Barroso, o presidente do Supremo, ecoou Moraes: "Decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado", escreveu em nota oficial. Barroso realçou que o "inconformismo contra a prevalência da democracia" continua sendo manifestado na "instrumentalização criminosa das redes sociais".