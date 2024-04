Moraes não faz bravata, resta saber se Musk vai pagar preço, diz professor

O filósofo e professor da USP Pablo Ortellado disse no UOL News desta segunda (8) que Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), deverá pagar um preço alto se não obedecer à Suprema Corte brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (SupremoTribunal Federal), determinou que a plataforma não faça qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado pelo STF ou pelo TSE, sob pena diária de R$ 100 mil por perfil, e a responsabilização dos responsáveis legais pela empresa no Brasil por desobediência à ordem judicial.

Vejo como um episódio típico do comportamento do Elon Musk [dizer que não se curvaria às decisões]. É um falastrão que reiteradamente toma medidas abruptas, um pouco mimadas, arrogante e, muitas vezes, não dá sequência. Estou aguardando pra ver se ele efetivamente vai recolocar as publicações, vai desobedecer à Suprema Corte brasileira. Pablo Ortellado, filósofo e professor da USP

Segundo o professor, caso isso se confirme, as repercussões serão enormes.