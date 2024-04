Musk x Moraes: ministros se calam e STF opta por resposta institucional

O duelo entre o bilionário Elon Musk e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes repercutiu no Brasil e no mundo. O episódio foi alardeado na imprensa nacional e internacional, rendeu comentários de autoridades brasileiras e estava entre os tópicos mais mencionados das redes sociais. No Supremo, reinou o silêncio.

O próprio Moraes não comentou o episódio publicamente e não respondeu Musk no X, a rede de propriedade do empresário. Ateve suas considerações sobre o episódio à decisão de sete páginas na qual incluiu Musk no inquérito das milícias digitais e em outra investigação por obstrução à Justiça e incitação ao crime.

Nesta segunda-feira (8), o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, divulgou nota pública concisa e assertiva. Disse que redes sociais divulgam tentativas de destruição da democracia. Lembrou que decisões judiciais não podem ser descumpridas deliberadamente.