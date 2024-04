Musk não ameaçaria sair do Brasil se X fosse rentável como Google e Meta

Com a vantagem de também ajudar Donald Trump. Bolsonaro não é ninguém na fila global do pão, mas o Brasil serve como laboratório para as eleições norte-americanas em novembro. E a instrumentalização imediata das postagens do bilionário colocando em dúvida as instituições públicas nacionais mostram que esse tipo de ação funciona com determinados grupos.

Ele está muito menos preocupado com a liberdade latino-americana do que com seus próprios negócios e com a política interna nos Estados Unidos. Mostrou isso ao desistir do edital para internet por satélite no Brasil depois que ele foi revisado para evitar privilégios à sua Starlink. E com a Tesla perdendo força para a BYD chinesa, o liberal (sic) Musk sonha com o intervencionismo do Tio Sam para ajudá-lo.

Até agora, ele não devolveu à rede nenhuma conta ou postagem que havia sido suspensa por decisão judicial, ao contrário do que prometeu. Mas sugeriu aos usuários que quiserem continuar acessando a sua plataforma, que façam download de um aplicativo VPN - que mascara a origem do acesso e consegue, assim, burlar um eventual bloqueio do X/Twitter pela Justiça.

Isso não significa que Musk não acredite no que fala ou não siga um receituário que estimule a extrema direita global. Sim, ele acredita e sim seu comportamento agride a democracia sob a justificativa de protegê-la. Mas questões ideológicas são apenas parte da história, uma vez que ele mesmo já deixou claro que a sua liberdade para os negócios deve estar acima de tudo.

Em tempo: Imaginem um anunciante do X - sim, eles existem. Comprou um crédito na plataforma e vai promovendo seus anúncios. Em um dia, a plataforma sai do ar, não por um furacão ou por aliens que invadem a Terra provocados inadvertidamente pela SpaceX, ou seja, por motivos de força maior, mas porque seu dono usou a empresa para cometer crimes no Brasil. O anunciante, além de ter direito à devolução dos valores pendentes, certamente conseguirá uma indenização por ter seu contrato descumprido de forma estúpida. Liberdade para os seus negócios, não para o dos outros, claro.