Crise na Petrobras, nascida do nada, volta ao ponto de partida

Haddad apresentou a Lula o óbvio. A retenção dos dividendos extras teria impacto zero nos investimentos da Petrobras. E a União, acionista majoritária da estatal, seria privada de receber a sua fatia do bolo. Entrarão imediatamente nos cofres do Tesouro R$ 6 bilhões. A cifra será elevada para R$ 12 bilhões com a distribuição da outra metade dos dividendos extras , a ser feita no segundo semestre.

A volta da racionalidade espanta momentaneamente o fantasma do intervencionismo, que marcou os antigos governos do PT. Na Petrobras, essa assombração produziu ruína e roubalheira. Em café da manhã com jornalistas, na quarta-feira, Lula simulou normalidade.

"Nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas", disse ele, sem dar o braço a torcer. "Às vezes, uma palavra mal colocada gera uma semana de especulação, mas posso te dizer que a Petrobras está tranquila." A suposta tranquilidade é tão volátil quanto a disposição de Lula de manter a própria língua na coleira.