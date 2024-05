Que a tragédia do RS sirva pelo menos para deixarmos o negacionismo

Leonardo Sakamoto vai no ponto: "quando a reconstrução começar, ela não pode ir pelo mesmo caminho do erro trilhado até aqui. O Estado precisa estar preparado para tragédias, porque elas vão acontecer com a mesma intensidade e frequência com o qual lançamos toneladas de gás carbônico na atmosfera. Infelizmente, o Rio Grande do Sul será um dos locais mais afetados por esse terrível clima novo".

Leonardo Sakamoto: Imagens de uma Porto Alegre submersa chocam os negacionistas do clima?

Outros olhares

