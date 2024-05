De Josias de Souza, exemplar: "Formou-se em torno do Rio Grande do Sul um cinturão nacional de bons sentimentos. Mas o apagão de dados climáticos e as falhas na prevenção de desastres mostram que ainda falta aos gaúchos um gênero de primeira necessidade: a responsabilização dos culpados. As vítimas do dilúvio clamam pela solidariedade de um bom inquérito".

Josias de Souza: Falta ao Rio Grande do Sul a solidariedade de um inquérito

Outros olhares

Flavia Guerra: Coppola em Cannes: 'Há uma tendência à tradição fascista, isso é assutador'. Leia mais

José Paulo Kupfer: Lula fragiliza governança e potencializa especulação com ações da Petrobras. Leia mais

Juca Kfouri: Cássio, Gabigol e Abel Ferreira: os tropeços de três ídolos. Leia mais