Gilmar anula condenações de Dirceu: recado à Justiça ou decisão suspeita?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou na segunda-feira (28) todas as condenações da Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu (PT). Com a decisão, Dirceu deixou de ser "ficha suja" e retoma seus direitos políticos.