PF prende suspeitos de ameaçar familiares de Moraes; risco à democracia?

Raquel Landim alerta para o risco de banalizar o crime de atentado à democracia. Se for um crime de ameaça, raciocina ela, o caso deveria correr na primeira instância, porque a família do ministro não tem foro no Supremo. E, ainda que o caso ficasse no STF, Moraes deveria se declarar impedido. Isso tudo, segundo ela ressaltando-se que ainda não é conhecido o teor exato das ameaças.

Tales Faria: Moraes precisa abandonar postura de chefe de estado de exceção

Wálter Maierovitch: Não dá para Moraes não se declarar suspeito; é arbitrariedade

Raquel Landim: Caso Moraes evidencia risco de banalizar crime de atentado à democracia

Outros olhares

