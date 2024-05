Maierovitch: Não dá para Moraes não se declarar suspeito; é arbitrariedade

Tales Faria também criticou a atitude de Moraes por não se dizer suspeito para analisar o caso envolvendo seus próprios familiares. O colunista acrescentou Kassio Nunes Marques à lista de ministros do STF que deveriam se dizer impedidos de cuidar de certos episódios por conta de sua proximidade com Jair Bolsonaro.

Esses ministros precisam começar a pensar em se declarar sob suspeição para julgar determinados casos. Essa é uma questão fundamental. É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos e comecem a se declarar ora sob suspeição, ora abrindo transparência total das suas decisões nos processos nos quais estão envolvidos. Se não, fica essa zona cinzenta que não é boa para a Justiça brasileira, para a sociedade e para o país. Tales Faria, colunista do UOL

Abrucio: Se ameaças forem críveis, opinião pública ficará a favor de Moraes

Na visão do cientista político Fernando Abrucio, o caso das suspeitas de ameaças à família de Moraes pode ganhar impacto e fazer o ministro do STF ganhar apoio da opinião pública, em um desfecho contrastante com o do episódio do aeroporto de Roma.