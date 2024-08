Lula favoreceu cidades de aliados em São Paulo e no RJ com R$ 1,4 bilhão

* 'Enem dos concursos' teve mais de 50% de abstenção. Os candidatos do Concurso Nacional Unificado que disputaram 6.640 vagas neste domingo enfrentaram uma bateria de questões discursivas, específicas para cada bloco, e uma prova objetiva de conhecimentos gerais comum a todos. Segundo relatos, a percepção foi de que a prova estava fácil e que as salas estavam esvaziadas. A ministra Esther Dweck afirmou que houve quase 1 milhão de pessoas realizando as provas, o que representa menos da metade dos inscritos. O CNU é o maior concurso da história do país e teve mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para vagas disponíveis no serviço público em 21 órgãos ligados ao governo federal. Saiba como foi e baixe os cadernos de prova.

* Hamas acusa Israel de 'obstruir' acordo de cessar-fogo em Gaza. Em um comunicado divulgado ontem o grupo extremista disse que considera Benjamin Netanyahu "plenamente responsável pelo fracasso dos esforços dos mediadores, por obstruir um acordo e pelas vidas dos reféns" com os contínuos bombardeios na Faixa de Gaza. Os Estados Unidos apresentaram na última sexta uma nova proposta de compromisso, após dois dias de conversas em Doha entre mediadores com Israel. O comunicado do Hamas diz que o primeiro-ministro israelense "estabeleceu novas condições sobre a troca de prisioneiros e voltou atrás em outros pontos, impedindo a conclusão do acordo". Netanyahu, por sua vez, pediu aos mediadores para que a pressão "se voltasse ao Hamas" e "não para o governo israelense". O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv neste domingo para impulsionar uma tentativa de acordo. Entenda.

* Silvio Santos é sepultado em São Paulo. A cerimônia foi breve e fechada para o público, mantendo a discrição pedida pelo apresentador e empresário. O sepultamento começou pouco antes das 9h e contou com a presença de Iris Abravanel, das filhas do apresentador e alguns amigos, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho. Alguns fãs foram à porta do local, levando cartazes e homenagens com a foto do apresentador. A família informou que Silvio Santos não queria velório, e seu corpo foi sepultado seguindo o rito judaico. Silvio morreu no último sábado de broncopneumonia decorrente de influenza.

* Funcionários do X foram demitidos por live e e-mail. A rede social encerrou suas operações no Brasil e divulgou que a responsabilidade pela decisão é do ministro do STF Alexandre de Moraes, que teria ameaçado seu representante legal de prisão caso não cumprisse suas ordens. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, o X realizou uma live no sábado pela manhã e, logo em seguida, enviou um e-mail comunicando o desligamento de todos que tinham contrato com a filial brasileira. De acordo com a colunista, o clima é de insegurança não só entre o time de colaboradores, mas também entre os clientes, pois muitas marcas têm produtos voltados especificamente para o X.

* Convenção democrata começa hoje em meio a temor de protestos. O Partido Democrata realiza de hoje a quinta a sua convenção nacional para confirmar a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. O encontro será na cidade de Chicago e terá um esquema de segurança reforçado. De acordo com organizadores de diversas frentes, milhares de manifestantes pró-palestina podem se reunir em Chicago para protestar contra a política de apoio a Israel adotada pela administração Biden. As principais lideranças do partido farão discursos, mas as expectativas estão voltadas para as diferenças das propostas de Kamala em relação às de Joe Biden, que desistiu da disputa.

* Brasil terá maior delegação feminina da história nas Paralimpíadas. O país vai à França com 255 atletas com deficiência, sendo 45,9% mulheres. Os Jogos Paralímpicos serão realizados em Paris entre 28 de agosto e 8 de setembro, com 4.400 atletas de 184 países competindo em 22 modalidades. A delegação do Brasil é maior do que a própria delegação francesa, anfitriã dos Jogos, que terá 240 atletas. Entre as brasileiras estará a mesatenista Bruna Alexandre, que é a primeira atleta a representar o país nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos, ela disputou duas partidas no duelo por equipes nas oitavas de final contra a Coreia do Sul. Saiba mais.