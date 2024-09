Estratégia de Kamala no debate funciona; vamos ver nas urnas

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Parece haver consenso de que Kamala Harris conseguiu tirar Donald Trump do roteiro no debate da ABC de ontem à noite. Jogando iscas que o seu adversário abocanhou, a democrata se mostrou ponderada, enquanto o republicano, irascível, se mostrou descontrolado e não conseguiu falar com eleitor indeciso que ambos buscam atingir. Até a trumpistíssima Fox News estampou que seu candidato "caiu na armadilha".