Onze prefeitos são eleitos em 1º turno nas capitais e 15 vão para o 2º

PSD lidera 1º turno com 878 prefeituras no Brasil. O partido de Gilberto Kassab tornou-se a sigla com mais cargos no Executivo municipal do país, seguido do MDB e PP, com 847 e 743 prefeituras, respectivamente. O PL, de Jair Bolsonaro, ficou em quinto lugar, considerando as cidades com 1º turno. Já o PT, do presidente Lula, está em nono, com 248 eleitos. Prefeituras de mais de 98 cidades ainda estão indefinidas - ou com segundo turno marcado para o dia 27 de outubro ou sob judice. Veja a lista dos partidos eleitos no 1º turno.

São Paulo terá 2º turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A disputa na capital paulista foi a mais acirrada da história e acabou com Nunes com 29,48% dos votos válidos e Boulos com 29,07%. O resultado põe de novo a direita e a esquerda em confronto e colocará em campo os padrinhos políticos dos dois candidatos: o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula. Jair Bolsonaro teve um papel tímido na campanha de Nunes e deve aumentar sua presença no segundo turno. Pablo Marçal ficou em terceiro lugar, com 28,14%, Tabata Amaral em quarto, com 9,91%, e José Luiz Datena em quinto lugar, com 1,84%. Veja como foi a eleição.

Marçal diz que apoiará Nunes e Tabata votará em Boulos. O ex-coach ficou em terceiro lugar na disputa e declarou que vai apoiar o atual prefeito no segundo turno caso ele se comprometa a adotar propostas suas. Marçal ficou com 28,14% dos votos, disse que nunca mais disputará a Prefeitura de São Paulo e que vai se dedicar agora a apoiar todos os candidatos a prefeito que sejam "contra o comunismo". Tabata Amaral, que ficou em quarto lugar, com 9,91% dos votos válido, declarou voto em Guilherme Boulos no segundo turno, mas afirmou que "é um voto por convicção e não é um voto negociado". Já José Luiz Datena, o quinto colocado, disse que não pretende apoiar ninguém.

Eduardo Paes é reeleito no Rio e conquista inédito 4º mandato. O prefeito obteve 60,47% dos votos, derrotou o bolsonarismo no primeiro turno e governará a cidade pela quarta vez, um feito inédito a história da capital fluminense. Em segundo lugar ficou Alexandre Ramagem, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 30,81%. Após a vitória, Paes agradeceu o presidente Lula, que é seu aliado, e afirmou que sua eleição manda um recado ao país: pôr fim à polarização. Veja como foi a votação no Rio.

Veja todos os resultados do primeiro turno das eleições municipais.

Repatriados do Líbano chegam ao Brasil e acusam Israel de terrorismo. Passageiros do 1º voo da FAB que chegaram neste domingo afirmam que ataques de Israel parecem mais destrutivos do que os de 2006. O voo trouxe 229 brasileiros, sendo 10 crianças, além de três animais de estimação e o Brasil pretende resgatar 500 brasileiros por semana. O Líbano vem sendo mais afetado pela escalada do conflito no Oriente Médio. Após duas semanas de ataques aéreos que dizimaram a cúpula do Hezbollah, o Exército de Israel iniciou um ataque terrestre contra o grupo no sul do país. Cerca de 20 mil brasileiros vivem no Líbano, além de cidadãos que estão visitando o país, e pelo menos 3 mil requisitaram repatriação até o momento. O presidente Lula foi receber os primeiros repatriados na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, e não poupou críticas à Netanyahu. Leia mais.

Brasil bate Argentina em final histórica e conquista Copa de Futsal. A seleção venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez na história. O Brasil já havia vencido o Mundial em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A seleção brasileira voltou a disputar uma decisão de futsal após 12 anos, os argentinos buscavam o bicampeonato, após vencerem em 2016. A final disputada no Uzbequistão foi histórica para os dois países, pois foi a primeira vez eles decidiram um campeonato mundial em esportes coletivos. O Brasil terminou a competição invicto, com 40 gols marcados e só seis sofridos. Antes de chegar à decisão, a seleção passou por Cuba, Croácia e Tailândia na primeira fase, e depois derrotou Costa Rica, Marrocos e Ucrânia no mata-mata. Saiba como foi o jogo.